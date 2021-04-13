Доктора Мясникова удивил страх россиян перед прививкой от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников удивился тому, что россияне боятся делать прививку от коронавируса. Доктор констатировал иррациональный страх вакцинации в своем Telegram-канале.

Мясников подчеркнул, что в настоящее время людям уже доступны средства для предотвращения тяжелых вариантов течения COVID-19, но жители страны не пользуются ими из-за иррационального страха делать прививку. «Где массовый наплыв в медцентры на вакцинацию? Особенно удивляют пожилые. Ну вы-то чего еще боитесь? Все видели, все испытали, вам ли бояться? Чего?» — удивился врач.

По словам доктора, пожилым людям не стоит переживать из-за обострения хронических болезней после прививки, потому что эти недуги могут объединиться с коронавирусом, если заранее не сделать вакцинацию.

«У пожилых и хронически больных ставки совсем другие! Да, вакцина вас защитит может и не так надежно, как молодых и здоровых, но в первую очередь защита нужна именно вам», — отметил Мясников.

Доктор добавил, что для профилактики коронавируса нельзя пренебрегать остальными «элементарными средствами защиты». В частности, он посоветовал капать в нос капли с интерфероном.