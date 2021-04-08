Мясников предложил поставить Кадырова губернатором в каждый российский регион

Врач и телеведущий Александр Мясников впервые побывал в Грозном и поделился впечатлениями от Чечни. В эфире YouTube-шоу «Полный контакт» он в шутку предложил поставить главу республики Рамзана Кадырова губернатором в каждый регион страны.

Мясников отметил, что у него всегда был стереотип о том, что в Чечне может быть опасно, однако все это «оказалось полной чушью».

«Полная безопасность, полная! Они машины не закрывают», — отметил доктор. Он вспомнил слова своих сопровождающих о том, что за последние три года в городе угнали всего две машины. Однако злоумышленники вернули их после того, как Кадыров пообещал лично найти угонщиков и разобраться с ними, если те не отдадут автомобили в течение трех дней.

Мясников обратил внимание на «умопомрачительную чистоту» столицы, хорошее состояние местных больниц и системы здравоохранения в целом. Доктора также удивило отсутствие в Чечне разных «бюрократических проволочек» при строительстве новых объектов.

«Я нашел формулу благополучия России: в каждой губернии поставить губернатором Рамзана Кадырова. И все», — с иронией сказал Мясников. В ответ на это ведущий шоу Владимир Соловьев пошутил, что в Москве нужно оставить Сергея Собянина.

Ранее Мясников констатировал невозможность остановить коронавирус вакцинацией. Так телеведущий прокомментировал слова Соловьева о том, что в США не спадает количество заражений коронавирусом, несмотря на то, что почти 200 миллионов американцев уже вакцинировались.