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В России выявили 8632 новых случая коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 8632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 702 101. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 18 апреля.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2252), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (591). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Туве, Еврейской автономной области (по одному случаю) и Магаданской области (2) .

За последние 24 часа в России выздоровел 7391 человек, с начала пандемии — 4 326 780.

Суточный показатель смертей составил 389, всего с начала пандемии умерли 105 582 пациента с коронавирусом.

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