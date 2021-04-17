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В России выявили 9321 новый случай коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 9321 новый случай коронавируса в 84 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 693 469. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 17 апреля.

9321
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Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2822), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (586). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Туве (3), Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе (по одному случаю).

За последние 24 часа в России выздоровели 8 832 человека, с начала пандемии — 4 319 389.

Суточный показатель смертей составил 398, всего с начала пандемии умерли 105193 пациента с коронавирусом.

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