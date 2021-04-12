В России выявили почти 200 мутаций коронавируса при въезде граждан в страну. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

«Выявлено 193 мутировавших варианта», — сказала она, отметив, что в 49 случаях мутации не уточнены, они требуют дополнительного изучения.

Ранее Попова сообщила, что в России происходит замедление снижения темпов заболеваемости коронавирусом, но при этом ситуация в стране стабилизируется. Она добавила, что последние три недели наблюдается снижение не более чем на 1,5 процента от недели к неделе. Тем не менее торопиться со снятием ограничений не стоит, указала глава Роспотребнадзора.

В последние дни в России фиксируется 45 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения, отметила Попова. Для сравнения она озвучила данные по Турции: 455 на 100 тысяч населения за 14-ю неделю текущего года.