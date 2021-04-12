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Роспотребнадзор сообщил о «замедлении снижения» заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Роспотребнадзор сообщил о «замедлении снижения» темпов заболеваемости коронавирусом в России. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, сообщает РИА Новости.

При этом, по ее словам, ситуация в стране стабилизируется, однако торопиться со снятием ограничений не следует.

«В Российский Федерации благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется, но хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости замедлились (...) Темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте», — сказала она, отметив, что последние три недели наблюдается снижение не более чем на 1,5 процента от недели к неделе.

Она добавила, что в последние дни в России фиксируется 45 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. Для сравнения она озвучила данные по Турции: 455 на 100 тысяч населения за 14-ю неделю текущего года.

За последние сутки в России выявили 8320 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего с начала пандемии заразились 4 649 710 человек.

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