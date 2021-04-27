Россия
 
Последние новости
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД
Россиянина отдали под суд за сексуальное насилие над 25 девочками
Удаление футболиста ЦСКА в дерби со «Спартаком» признали ошибочным
Экс-супруг захотел отсудить у Пелагеи половину гонораров
Пенсионеры попросили у Петербурга вернуть пять миллиардов рублей
Китай «уничтожил» корабль США сверхзвуковой ракетой
Лавров допустил обстановку хуже холодной войны в отношениях с США
Опубликовано видео прощальной песни погибших подводников из Индонезии
Вице-премьер правительства заявил о слишком большом числе регионов России
Новости партнеров
Прослушать новость

В ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует в России «мягкое снижение» заболеваемости COVID-19. Об этом заявила представительница организации Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

«В России мы находимся на плато или на мягком снижении, но не везде», — сообщила она.

Вуйнович отметила, что всем странам необходимо ускорить темпы вакцинации для достижения коллективного иммунитета. «Мне хотелось бы, чтобы темпы были гораздо выше», — добавила собеседница канала.

Ранее представительница ВОЗ призвала россиян быть осторожными на майских праздниках и продолжать соблюдать меры предосторожности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ВОЗ призвали россиян к осторожности во время майских праздников
ВОЗ предостерегла от введения ковид-паспортов
ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в мире тревожной