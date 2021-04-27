В ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует в России «мягкое снижение» заболеваемости COVID-19. Об этом заявила представительница организации Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

«В России мы находимся на плато или на мягком снижении, но не везде», — сообщила она.

Вуйнович отметила, что всем странам необходимо ускорить темпы вакцинации для достижения коллективного иммунитета. «Мне хотелось бы, чтобы темпы были гораздо выше», — добавила собеседница канала.

Ранее представительница ВОЗ призвала россиян быть осторожными на майских праздниках и продолжать соблюдать меры предосторожности.