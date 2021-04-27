ВОЗ предостерегла от введения ковид-паспортов

Введение ковид-паспортов привело бы к росту неравенства в мире. С таким предостережением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Не надо забывать, что огромное число стран и людей не имеет возможности вакцинироваться, у них просто нет вакцины», — сказала она.

В конце февраля канцлер Австрии Себастьян Курц призвал выдавать ковид-паспорта тем, кто переболел коронавирусом, сделал прививку или сдал отрицательный тест. В марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников. По его словам, пока не ясно, будут ли они унифицироваться и станут ли взаимопризнаваемы.

1 апреля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем докладе заявила, что введение ковидных паспортов может породить неравенство между привитыми от коронавируса гражданами и не прошедшими вакцинацию.