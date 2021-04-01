В России предупредили о последствиях введения ковид-паспортов

Введение ковидных паспортов может породить неравенство между привитыми от коронавируса граждан и не прошедшими вакцинацию. Соответствующее предупреждение содержится в докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2020 год, передает РИА Новости.

По ее словам, с началом вакцинации от COVID-19 вопрос о необходимости выдачи этого документа остается дискуссионным. Эта инициатива требует максимально серьезной проработки, поскольку без понятных целей введение таких паспортов способно стать скрытой формой принуждения.

«Ярые противники апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей», — сообщается в докладе.

Ранее Москалькова утверждала, что ковид-паспорта — нужное условие борьбы с пандемией, но есть вопрос c соблюдением прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья. По ее словам, правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж.

В марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников. «Этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с тем, мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами», — сказал он. Так, пока нет ясности в вопросе, будут ли сертификаты унифицироваться, будут ли взаимопризнаваемы.