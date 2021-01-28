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Голикова заявила Путину о вреде ковид-паспортов

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вводить ковид-паспорта в регионах России вредно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — сказала Голикова.

Кроме того, она обратила внимание глав регионов на нецелесообразность такого документа.

Ранее стало известно, что ковид-паспорта в Башкирии решили переименовать в справки. Такое решение власти приняли в связи с резонансом, который возник из-за акции «Антиковидный паспорт», заявил глава региона Радий Хабиров. Справка будет представлять собой QR-код, который даст возможность снимать ограничения быстрее, уточнил он.

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