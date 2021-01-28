В Башкирии придумали новое название для ковид-паспортов

Ковид-паспорта в Башкирии решили переименовать в справку. Такое решение власти приняли в связи с резонансом, который возник из-за акции «Антиковидный паспорт», заявил глава региона Радий Хабиров. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 28 января.

«Целый ряд регионов выступили со своими мнениями, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово "паспорт". Это тот случай, как корабль назовешь, он так и поплывет», — предположил Хабиров. При этом новое название не поменяет сути документа — он будет нужен для того, чтобы подтвердить наличие антител после вакцинации или болезни.

Справка будет представлять собой QR-код, который даст возможность снимать ограничения быстрее, уточнил Хабиров. «У нас сегодня будет оперштаб, мы начинаем снимать ряд ограничений. Сегодня на штабе мы обсудим этот проект. Мы опасались такого излишнего внимания, давайте не будем называть "антиковидный паспорт", мы продумаем некую справку», — заявил глава региона.

Ранее власти Башкирии рассказали о выдаче ковид-паспортов с февраля. Сообщалось, что это удостоверение будет давать привилегии его обладателям. Например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию. Секретарь главы региона Диана Ихсанова объяснила, что планы ввести ковид-паспорта в Башкирии обусловлены стремлением популяризовать вакцинацию от коронавируса.