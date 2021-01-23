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Голикова выступила против введения ограничивающих передвижение ковид-паспортов

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Введение паспортов вакцинации, ограничивающих передвижение людей между странами, недопустимо, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире программы «Вести в субботу». Ее слова передает ТАСС.

«Не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала вице-премьер.

Она также выступила против того, чтобы наличие документа о вакцинации становилось в регионах России основанием для допуска людей на массовые мероприятия.

«Это неправильный подход. У нас, к сожалению, тоже в ряде регионов возникли такие желания, чтобы ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то обширные или общественно значимые мероприятия, —отметила Голикова. — Сегодня мы говорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов».

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