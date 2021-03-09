Кремль скептически отнесся к ковид-сертификатам для путешественников

Россия скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 марта.

«Этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с тем, мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами», — сказал он.

По его словам, пока нет ясности в вопросе, будут ли сертификаты унифицироваться, будут ли взаимопризнаваемы.

Песков отметил, что российский МИД обсудит эти вопросы с иностранными коллегами.

20 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. По ее словам, вместо этого планируется создать электронный реестр привившихся от коронавируса.

Президент Владимир Путин в начале 2021 года поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче привитым россиянам особых сертификатов и их международном признании.