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Россиянам назвали преимущества сертификатов для вакцинированных от коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал преимущества электронных сертификатов для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, документ при необходимости можно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. «Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», — сказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что сертификат о прохождении вакцинации можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг после второго этапа вакцинации.

В конце декабря появление соответствующего документа, ставшего известным, как паспорт вакцинированного или ковид-паспорт, анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сервис по выдаче данных сертификатов, по его словам, заработал с 1 января на базе системы госуслуг.

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