В ВОЗ призвали россиян к осторожности во время майских праздников

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала россиян быть осторожными во время майских праздников и не пренебрегать мерами предосторожности. Об этом сообщает ТАСС.

Вуйнович заявила, что по возможности следует проводить мероприятия на улице или ограничить их продолжительность и число присутствующих, обеспечив соблюдение дистанции, гигиены и масочного режима, а также вентиляцию помещений. Кроме того, стоит избегать переполненного транспорта.

Люди могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску и соблюдать физическую дистанцию, находясь среди «друзей и родственников, но эти меры играют значительную роль в защите здоровья и обеспечении безопасности каждого», — сказала она.

По словам Вуйнович, в праздники каждый несет ответственность и может внести вклад в борьбу с пандемией.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими и подписал соответствующий указ. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что власти не будут вводить новых ограничений на майские праздники в связи с эпидемиологической ситуацией.