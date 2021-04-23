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Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

П️резидент России Владимир Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 число. 30 апреля станет предпраздничным и рабочий день будет короче на один час.

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