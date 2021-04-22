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Онищенко оценил идею продлить майские праздники

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Майские праздники стоит продлить за счет новогодних каникул. Так идею оценил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, — в этом есть смысл», — считает Онищенко.

Он добавил, что продление майских положительно скажется на эпидемиологической ситуации в городах, жители которых часто уезжают на дачи.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что министерство рассматривает предложения о возможном увеличении в России продолжительности майских праздников, но решений по этому вопросу пока нет. В 2021 году первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. Таким образом, две недели подряд у россиян будут трехдневные выходные — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Продолжительность предпраздничного рабочего дня 30 апреля сокращается на один час, а 7 мая рабочий день будет полноценным.

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