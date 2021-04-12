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В Госдуме назвали способ продлить майские праздники

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов назвал способ продлить майские праздники: для этого нужно сократить новогодние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 12 апреля.

«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздникам», — сказал Миронов.

По его мнению, зимой людям нечего делать, а весной многим нужно ездить на дачу. После Нового года россиянам для отдыха достаточно 5-6 дней, считает политик.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

На майские праздники в этом году россияне будут отдыхать два раза по три дня — с 1-го по 3-е число и с 8-го по 10-е. Большинство граждан планируют отправиться в эти дни в Москву и Санкт-Петербург.

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