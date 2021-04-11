Россияне массово отправятся в два города на майские праздники

На майские праздники россияне массово решили отправиться по двум направлениям. Самым популярным стало путешествие в Москву, авиабилеты в столицу приобрели 25 процентов опрошенных сервисом OneTwoTrip, сообщает RT.

На втором месте расположился Санкт-Петербург — туда полетят 12,2 процента россиян, в Сочи отправятся 7,1 процента, еще 5 процентов — в Симферополь, а 4 — в Калининград.

Для тех, кто путешествует на поезде, самыми популярными маршрутами, кроме Москвы и Петербурга, стали Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

При этом 77 процентов респондентов отметили, что будут искать горящие путевки, если не получится найти удачное предложение заранее. Всего же 85 процентов россиян признались, что на праздники намерены отправиться в путешествие, и лишь 15 процентов решили оставаться на выходных дома.

В опросе приняли участие 3060 человек.

Ранее сообщалось, что российские туристы повально захотели улететь за границу по двум пляжным направлениям — в Италию и Тунис. По словам аналитиков, интерес к отдыху в Италии может увеличиться к традиционному отпускному сезону.