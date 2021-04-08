Россияне повально захотели улететь за границу по двум пляжным направлениям

Российские туристы повально захотели улететь за границу по двум пляжным направлениям — в Италию и Тунис. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что после заявления министров туризма двух зарубежных стран о возможном открытии границ зафиксирован рост поисковых запросов на авиабилеты в эти государства: в два и в полтора раза соответственно.

Кроме того, уточняется, что интерес к отдыху в Италии может увеличиться к традиционному отпускному сезону, однако конкретная дата открытия границ для туристов неизвестна. По словам аналитиков, Тунис также будет популярным направлением у путешественников и перетянет на себя часть туристического потока из Турции.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы сорваться в спонтанное путешествие. 52 процента опрошенных принимали решение о поездке за границу менее чем за сутки до вылета, а 9,2 процента респондентов покупали билеты за два часа до поездки.