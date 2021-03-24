Эксперты назвали самые дешевые для туристов города России

Эксперты назвали города России, в которых туристы смогут снять самые дешевые отельные номера в апреле. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты изучили 30 самых популярных поисковых запросов путешественников и выяснили, что самый бюджетный номер в трехзвездочной гостинице можно забронировать в Адлере — ночь обойдется приблизительно в 1140 рублей.

Второе и третье места с небольшим отрывом заняли Краснодар и Анапа — стоимость проживания в этих городах составила в среднем 1240 и 1250 рублей за ночь соответственно. Следом идет Астрахань — 1280 рублей, и Минеральные Воды — 1300 рублей.

Список самых дешевых номеров в отелях любой категории возглавила Москва — доступное жилье в столице можно найти за 430 рублей за ночь. Далее идет Санкт-Петербург — средняя минимальная цена от 540 рублей за ночь и Челябинск — 620 рублей.

Также среди самых доступных для путешественников населенных пунктов эксперты отметили Омск, Уфу, Красноярск и Казань.

Ранее в марте эксперты раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму на майские праздники. Так, недельный отпуск на полуострове в первых числах мая обойдется туристам приблизительно в 40 тысяч рублей.