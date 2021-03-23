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Эксперты раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму на майские праздники

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Недельная стоимость отдыха в Крыму на первые майские праздники обойдется туристам приблизительно в 40 тысяч рублей. Эксперты портала TourDom.ru изучили несколько вариантов турпакетов и раскрыли наиболее оптимальные предложения.

В качестве основы расчетов, специалисты взяли недельное размещение на двоих с перелетом из Москвы и трансфером в отель.
Так, самые доступные предложения на майские праздники предлагает пансионат «Ай-Тодор-Юг» в поселке Гаспра и двухзвездочный отель «Новый Свет» в одноименном поселке — путевки туристам обойдутся в 39 тысяч рублей. Во втором случае, завтраки будут включены в стоимость.

Чуть более высокую цену предлагает трехзвездочный отель «Морской» в Алуште — размещение на двоих с двухразовым питанием составит 49,6 тысяч рублей. Полный пансион и недельное лечение в санатории «Мисхор» в Кореизе обойдется отдыхающим в 54,6 тысяч рублей.

Популярный среди туристов отель «Ялта-Интурист» категории четыре звезды предлагает недельный тур за 129,3 тысячи рублей — в стоимость включены завтраки, посещение бассейна и сауны, а также детская анимация. Чуть дешевле обойдется комфортный отдых в ялтинской «Сосновой Роще» — за 110,6 тысяч рублей.

Как отметили эксперты, цены турпутевок на вторые майские праздники ниже. Стоимость проживания в отеле «Бристоль» с 6 по 13 мая составит 82 тысячи рублей, в «Ялте-Интуристе» — 104,2 тысячи.

Ранее в марте эксперты назвали необходимую сумму денег для семейной поездки на российский курорт Анапы. Так, недельный тур на майские праздники паре с одним ребенком может обойтись примерно в 40 тысяч рублей.

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