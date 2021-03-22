Россияне массово решили отдохнуть в трех городах Крыма в мае

Российские туристы массово решили отдохнуть в трех курортных городах Крыма на майских праздниках. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным аналитиков, путешественники резко заинтересовались жильем в Ялте, Севастополе и Симферополе — спрос по этим направлениям вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, эксперты выявили сильное снижение числа бронирований объектов размещения в Санкт-Петербурге, Анапе и Геленджике. Также они обратили внимание на рост интереса к отдыху на майских праздниках в Сочи.

Как уточнили специалисты, в целом спрос на отели и апартаменты с проживанием в первой половине мая вырос на 12 процентов. Кроме того, стало известно, что россияне теперь чаще предпочитают путешествовать парами, а не в одиночку.

Ранее в марте эксперты выявили, что на майские праздники россияне предпочтут отдых в Ялте, Сочи и Санкт-Петербурге. По результатам бронирований отелей туристами в период с 1 по 9 мая, эксперты сервиса определили самые востребованные направления среди россиян на майские праздники. Популярным городом также оказался Кисловодск.