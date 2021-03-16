Россияне повально решили отдохнуть в трех городах на майские праздники

На майские праздники россияне повально решили отдохнуть в трех городах — Ялте, Сочи и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья TVIL.RU, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали данные бронирований отелей в период с 1 по 9 мая и заметили, что больше всего путешественников хотят провести каникулы в Ялте — на южный город пришлось 22 процента от общего числа броней.

Вторым по популярности оказался Сочи (20 процентов), а третьим — Санкт-Петербург (15 процентов). Кроме того, среди востребованных мест для поездок в мае оказались Кисловодск, Москва, Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.

Согласно данным специалистов, самый дешевый номер можно снять в Казани, самый дорогой — в Угличе.

Ранее в марте россияне назвали самые фотографируемые города в мире. Так, наиболее фотогеничным городом большинство туристов назвали Барселону, следом идут Санкт-Петербург и Прага.