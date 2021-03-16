Россияне назвали самые фотографируемые города в мире

Российские туристы рассказали о том, как часто они пользуются камерой в поездках, и назвали самые фотогеничные города мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наиболее подходящим для съемки городом, по мнению отечественных путешественников, является Барселона — 7,4 процента респондентов привезли максимальное количество кадров именно оттуда.

Чуть менее популярными среди отдыхающих-фотографов оказались Санкт-Петербург (6,7 процента) и Прага (6). Вдобавок значительное число снимков россияне делали в Риме и Париже (по 5,3 процента), а также в Лиссабоне (4).

Кроме того, путешественники упоминали и такие фотогеничные, на их взгляд, города, как Пхукет, Стамбул, Лондон, Сочи, Нью-Йорк, Венеция и Рио-де-Жанейро.

15 июня сообщалось, что в сети выявили самые популярные достопримечательности, которые российские туристы фотографировали в период режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Так, многие россияне вопреки установленным ограничениям все же отправлялись в путешествия — наиболее фотогеничными локациями за границей стали Стамбул, остров Бали, Нью-Йорк и Вена.