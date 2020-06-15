Выявлены самые фотографируемые россиянами места во время изоляции

В сети выявили самые популярные достопримечательности, которые российские туристы фотографировали в период режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Облако Mail.ru», пишут «Известия».

Согласно полученным данным, многие россияне вопреки установленным ограничениям все же отправлялись в путешествия — наиболее фотогеничными локациями за границей стали Стамбул, остров Бали, Нью-Йорк и Вена.

Кроме того, ряд популярных мест оказался в Санкт-Петербурге — Дворцовая площадь, Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Казанский собор и Кронштадт, а также в Москве — Кремль, Красная площадь, храм Василия Блаженного, здание МГУ, ГУМ, Большой театр и Останкинская телебашня.

Также туристы запечатлевали достопримечательности в крупных российских городах: Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде, мечеть «Кул-Шариф» в Казани, Мамаев курган и скульптуру «Родина-мать» в Волгограде, Красную Поляну и Розу Хутор в Сочи, памятник затопленным кораблям в Севастополе, бизнес-центр «Высоцкий» и Храм на Крови в Екатеринбурге.

Отмечается, что в целом количество публикуемых фотографий сократилось на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

8 июня в сети перечислили страны, подходящие для путешествий во время вспышки коронавируса, — там зафиксировано минимальное количество случаев заражения с начала пандемии. Так, низкий уровень заболеваемости сохраняется на Барбадосе — в настоящее время на острове насчитывается лишь 92 носителя инфекции.

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