Перечислены подходящие для путешествий во время коронавируса страны

В сети перечислили страны, подходящие для путешествий во время вспышки коронавируса, — там зафиксировано минимальное количество случаев заражения с начала пандемии. Соотвествующий список опубликовал The Sun.

Так, низкий уровень заболеваемости сохраняется на Барбадосе — в настоящее время там числятся лишь 92 носителя инфекции. Кроме того, 102 случая заражения COVID-19 зарегистрировано на Багамских островах, на острове Мэн — 336 случаев, а на Нормандских островах — 561 случай.

Наконец, слабым по степени распространения коронавируса на данный момент является остров Мальта, где, согласно официальным данным, зафиксировано 625 зараженных, и Кипр — там число носителей вируса достигло 958.

Отмечается, что большинству стран удалось сохранить подобные показатели благодаря быстрому введению ограничительных мер и строгому контролю за их соблюдением.

5 июня журнал Forbes опубликовал список десяти туристических достопримечательностей, снимками которых чаще всего делятся в Instagram скучающие по путешествиям туристы. В частности, самыми популярными оказались египетские пирамиды (отдельно пользователи выделили Большого сфинкса в Гизе), остров Бали и греческий курорт Санторини.

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