Названы лучшие места для фотографий на популярном среди россиян курорте Турции

Российский журналист составил рейтинг лучших для фотографий в Instagram мест турецкой Антальи. Список самых фотографируемых достопримечательностей популярного курорта представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первое место «инстаграмных» объектов корреспондент «Вестника АТОР» поставил самый высокий каньон в Турции (400 метров). Он уточнил, что к каньону Тазы, который находится в национальном парке Кепрюлю, можно ехать «не только за потрясающими фотографиями», но и ради уединения. По его словам, дорога к каньону из Кемера занимает 3,5 часа.

Далее журналист отметил самое глубокое (184 метра) в Турции кратерное озеро Салда. Оно располагается на высоте 1193 метра над уровнем моря, и за сочетание бирюзовой воды и белых берегов местные жители прозвали его «турецкими Мальдивами». В то же время, рассказал репортеру местный гид Гюрсел, «беззаботно» искупаться там не получится.

«На берегу можно провалиться в лечебную глину, а дно озера очень тягучее и может затянуть. Поэтому лучше не купаться, а нанести на тело лечебную глину, насыщенную магнием, и посидеть на берегу», — отметил экскурсовод.

Третьим в списке оказался античный город Кибира в районе Гельхисар турецкой провинции Бурдур. Там, по словам автора, можно погрузиться в далекое прошлое — III век до нашей эры, когда, предположительно, и был построен город.

«Древние постройки и красота природы придают этому месту неповторимый шарм, тут царит дух приключений и не покидает ощущение причастности к великой тайне», — отметил журналист, добавив, что с самой высокой точки города открывается красивая панорама и получаются «роскошные» селфи.

Вход в город, по его словам, бесплатный, поскольку там ведутся раскопки и нет туристической инфраструктуры.

Также в списке «инстаграмных» мест оказались старый городской квартал Калеичи в центре Антальи, где можно найти «кусочек старой османской Турции с узкими улочками, вымощенными брусчаткой, маленькими домиками с черепичными крышами и деревянными нависающими балкончиками», и парк отдыха и развлечений The Land of Legend, где «пока не проводятся шоу-программы из-за коронавируса».

Ранее туристы, скучающие по путешествиям во время изоляции в условиях пандемии коронавируса, составили список самых фотографируемых для Instagram мест в мире. Первые строчки рейтинга заняли египетские пирамиды (отдельно пользователи выделили Большого сфинкса в Гизе), остров Бали, греческий курорт Санторини и парки развлечений «Волшебное королевство» (Magic Kingdom Park) и «Дисней Уорлд» (Walt Disney World Resort) в Орландо (США).

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