Россияне массово захотели покинуть страну весной

Российские туристы массово захотели покинуть страну весной и отдохнуть на заграничных курортах. Об этом сообщается в исследовании онлайн сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно полученным данным, 85 процентов опрошенных уже начали рассматривать возможность провести весенний отпуск за пределами родины. При этом 82 процента уверены, что в марте для россиян откроются новые зарубежные направления.

Кроме того, выяснилось, что половина туристов хотят поехать отдыхать самостоятельно, а другие 50 процентов считают, что надежнее приобрести тур.

Жить большинство россиян (63 процента) планируют в гостиницах, другие 27 процентов готовы забронировать апартаменты.

Ранее в марте президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства пообещал россиянам не мешать отдыхать за границей. При этом лидер государства обозначил задачу развития внутреннего туризма. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы создать хорошие условия для отдыха граждан, которые решат провести отпуск на родине.