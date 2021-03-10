Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства пообещал россиянам не мешать отдыхать за границей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать», — так глава страны прокомментировал желание путешественников отдохнуть в зарубежных странах.

При этом лидер государства обозначил задачу развития внутреннего туризма. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы создать хорошие условия для отдыха граждан, которые решат провести отпуск на родине.

Ранее в марте президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев призвал россиян не ждать открытия границ Евросоюза в скором времени. При этом он отметил, что вероятность открытия границ летом все же есть. Спикер подчеркнул, что такие страны, как Италия, Франция и Испания, не выражают готовности принимать туристов из России.