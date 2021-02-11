Спецпредставитель Путина призвал смириться с запретом «на баулы» и люкс в самолете

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал актуальной идею увеличения числа авиакомпаний-лоукостеров в стране и призвал россиян смириться с их требованиями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иванова, отечественные туристы должны быть готовы к тому, что бюджетные перевозчики могут устанавливать свои правила и отменять питание или запрещать провозить багаж на борту. «В некоторых западных лоукостерах посещение туалета — платное», — добавил он.

«Вам шашечки или лететь? Пассажиры часто не понимают, почему им не разрешают с баулами лететь, люксовое питание не дают», — заявил собеседник агентства.

Спецпредставитель отметил, что развитие доступных по цене авиаперелетов актуально для страны, но пассажиры в свою очередь должны быть готовы к жестким требованиям при покупке дешевых авиабилетов.

Ранее в феврале руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что создания лоукостеров внутри новых или дочерний предприятий авиакомпаний в планах нет. При этом в интервью ТАСС министр транспорта России Виталий Савельев высказал идею, что одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера может стать Сбербанк. Он также отметил, что в период ограничений и низкого спроса рынок будет нуждаться в низкобюджетных авиакомпаниях.