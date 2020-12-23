Путин призвал «сшивать» Россию

Президент Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» территорию России. Такое заявление глава государства сделал во время заседания Госсовета и Совета по нацпроектам, передает RT.

Лидер страны пояснил, что начиная с 1990-х годов жителям Дальнего Востока трудно добираться до европейской части государства и обратно из-за дороговизны авиаперелетов.

Кроме того, президент посчитал, что необходимо увеличить размер субсидий на дальневосточные перевозки. Он добавил, что сейчас на это выделяется семь миллиардов рублей. «Мне кажется, этого мало. Не кажется, я уверен, этого мало. Можно планов громадье иметь на десятилетия вперед… гражданам сейчас надо летать. Надо сшивать территорию», — пояснил Путин.

В декабре 2019 года президент России ответил на вопрос о доступности авиабилетов для жителей Камчатки. По словам главы государства, программу «плоских» тарифов отменять не собираются. «"Аэрофлот" немного нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов», — сказал он.