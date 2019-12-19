Путин высказался о доступности авиабилетов для жителей Камчатки

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о доступности авиабилетов для жителей Камчатки. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию ведет Россия 24 в YouTube-канале.

Журналистка заявила, что льготные билеты на самолет быстро раскупают, и они достают не всем. Она выразила беспокойство по поводу того, что программа плоских тарифов может «уйти в историю».

По словам главы государства, программу плоских тарифов отменять не собираются. «"Аэрофлот" немного нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. (...) Более того, программа расширяется», — заверил российский лидер.

Путин подчеркнул, что решением проблемы должны стать рост доходов населения, которые в настоящее время растут медленно, и снижение издержек перевозок. «Таким образом, нужно снижать тарифы. Но эти программы будут продолжаться, пока глобальных изменений не наступило», — заключил российский президент.

Авиакомпания «Аэрофлот» продает билеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по такому тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

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