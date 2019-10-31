Трутнев высказался за дифференцирование субсидий на авиаперевозки в ДФО

«Плоские» тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия. Такое мнение, как сообщает РИА Новости, высказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Принципиально если говорить о позиции правительства, то совершенно откровенно скажу: конечно, мы заинтересованы, чтобы работу давали прежде всего местным жителям, кроме того, чтобы вы помогали тем людям, которые работают в рамках ваших проектов», — сказал полпред ДФО. «Все-таки жить и работать здесь, извиняюсь, болтание между регионами за счет государства — с какой кстати? Вот поддерживать вахтовый метод у нас идеи не было. Поэтому надо посмотреть, я не знаю, как сейчас разделить потоки. Но принципиально, я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи», — подчеркнул Трутнев.

Авиакомпания «Аэрофлот» продает билеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по такому тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.