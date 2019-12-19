Журналистка пришла на пресс-конференцию Путина в костюме Снегурочки

@RIAKremlinpool / Telegram

Российская журналистка пришла на ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина в костюме Снегурочки. Коллеги сняли ее на видео, запись была опубликована в Telegram.

На кадрах ролика запечатлена девушка в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой, украшенном серебряными нитями и белым пухом. В руках она держит табличку, на которой указано ее имя — Наиля Насипулаева — и издание — программа «Герой будущего времени» на канале «Медиаметрикс».

Журналистка отметила, что хотела бы пригласить главу государства на интервью к себе в эфир.

6 июня сообщалось, что Путин пригласил исполнительного редактора агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон (Rosalind Mathieson) сразиться на татами. Мэтисон готовилась задать вопрос президенту. Модератор встречи, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, рассказал главе государства, что журналистка увлекается тайским боксом. «Вы меня запугиваете с самого начала, говоря про бокс», — в шутку отметил российский лидер.

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