Путин захотел сразиться на татами с журналисткой Bloomberg

Президент России Владимир Путин пригласил исполнительного редактора агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон (Rosalind Mathieson) сразиться на татами. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Мэтисон готовилась задать вопрос президенту. Модератор встречи, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, рассказал главе государства, что журналистка увлекается тайским боксом. «Вы меня запугиваете с самого начала, говоря про бокс», — в шутку отметил Путин.

Сотрудница Bloomberg пояснила, что тайский бокс научил ее контролировать страх и справляться с ним. «Не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг», — заметила журналистка, обращаясь к президенту. Она задала вопросы о сделке России с ОПЕК и как проводится обмен информацией между Вашингтоном и Москвой по Венесуэле.

«Во-первых, хочу сказать, что я бы и не пошел с вами на ринг сам. Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», — сказал российский лидер, прежде чем ответить на вопросы.

В апреле Путин резко отреагировал на множество вопросов старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера, который пытался выяснить, как Россия собирается вести себя на нефтяном рынке и насколько вероятно, что она пойдет на сокращение добычи. Несмотря на настойчивые попытки журналиста, президент отказался отвечать.

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