Объявлена дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 ноября.

Аккредитация на участие в ежегодном меропритяии началась, отмечается в сообщении.

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Предстоящая пресс-конференция станет для главы государства уже 15-й. Впервые этот формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. В ходе прошлогоднего мероприятия, которое состоялось 20 декабря, Путин ответил на 61 вопрос.

В частности, тогда президент заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было неизбежно и обусловлено серьезными социально-демографическими изменениями.

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