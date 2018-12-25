Назван самый популярный ответ Путина в ходе пресс-конференции

Более 1,1 миллиарда пользователей социальных сетей интересовались большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина, которая прошла 20 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Медиалогия», поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 декабря.

Всего с 20 по 22 декабря пользователи соцсетей оставили 584 тысяч сообщений, связанных с пресс-конференцией главы государства.

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Эксперты отмечают, что больше всего в соцсетях интересовались ответом Путина на вопрос о своей женитьбе. Вторым по популярности ответом стало заявление о неизбежности пенсионной реформы в стране. С большим интересом пользователи встретили слова главы государства о скачках цен на бензин.

При проведении исследования «Медиалогия» учитывала сообщения в Twitter, "Вконтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, блогах и на форумах.

20 декабря Владимир Путин заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было неизбежно и обусловлено серьезными социально-демографическими изменениями, которые произошли в стране. Он заверил, что в обратном случае не допустил бы изменения законодательства в этой сфере.

14-я по счету пресс-конференция президента продолжалась почти четыре часа. Путин ответил на 61 вопрос. Впервые этот формат общения с журналистами был опробован в 2001 году.

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