Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик

Трехлетний Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, о котором шла речь на пресс-конференции президента России Владимира Путина, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

По словам собеседника агентства, состояние ребенка резко ухудшилось в ночь на четверг.

Мальчик родился здоровым, в течение первого года жизни признаков болезни не было. В мае 2017 года после того, как ребенок перенес вирусную инфекцию, его обследовали. Врачи диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии.

Мальчику провели три курса химиотерапии и оперативное лечение. В апреле 2018 года его выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение педиатра по месту жительства. Однако спустя два месяца был диагностирован рецидив заболевания.

О ситуации в семье Шестаковых стало известно 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства пообещал помочь ребенку, однако выяснилось, что мальчик неизлечим и может не перенести перелет в Испанию или Германию. Ему было рекомендовано продолжать паллиативную терапию.