Россиянка умерла из-за отказа в госпитализации

В Кисловодске (Ставропольский край) врач стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности из-за отказа в госпитализации (часть 2 статьи 109 УК). Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) во вторник, 18 декабря.

«Дежурный приемного отделения врач-невролог при осмотре больной и ее кардиограммы, согласно которой у женщины был острый инфаркт миокарда, необоснованно отказал ей в госпитализации», — отмечено в тексте.

Пациентка скончалась через два дня, когда вновь была экстренно доставлена в больницу бригадой скорой помощи.

Инцидент произошел 31 марта.

В августе сообщалось о смерти трехлетнего ребенка в Красноярском крае через несколько часов после того, как его отказались класть в больницу. Мальчика привезли в инфекционное отделение районной больницы на скорой, однако врач отпустил его с матерью домой с рекомендациями по самостоятельному лечению.

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