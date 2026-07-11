Одну категорию россиян предупредили о доначислении утильсбора за проданное авто

Адвокат Борзенко: Многие автовладельцы начали получать требования о доплате утильсбора

Многие автовладельцы начали получать требования о доплате коммерческого утилизационного сбора от Федеральной таможенной службы, сообщила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказала, когда продажа ввезенного авто грозит крупными доначислениями.

Адвокат добавила, что прежде всего речь о доплате коммерческого утильсбора идет о транспортных средствах, ввезенных в 2021-2023 годах из стран ЕАЭС по льготной ставке, предусмотренной для автомобилей, предназначенных для личного пользования.

«Дело в том, что действовавшие до октября 2023 года правила уплаты утилизационного сбора не предусматривали доплату коммерческого утилизационного сбора в случае продажи автомобиля в течение года после его ввоза. Такое условие было введено постановлением правительства РФ от 17 октября 2023 года», — объяснила Борзенко.

В ситуациях, когда требование о доплате предъявляется по автомобилю, ввезенному до вступления этих изменений в силу, доначисление утильсбора обосновывается не последующей продажей автомобиля и не применением новых правил к ранее возникшим отношениям, а обстоятельствами его ввоза Надежда Борзенко адвокат, руководитель Дома права «Аванти»

По словам Борзенко, если будет установлено, что транспортное средство с самого начала предназначалось для перепродажи, а при его оформлении была заявлена цель личного использования, льготная ставка может быть признана неправомерной. Однако сам по себе факт последующей продажи автомобиля не является достаточным основанием для доначисления, добавила она.

«Таможенному органу необходимо доказать, что уже на момент ввоза транспортное средство фактически предназначалось для коммерческой реализации, а не для личного пользования. При рассмотрении таких споров суд оценивает совокупность обстоятельств: сколько автомобилей ввез один человек, как долго использовалось транспортное средство, имеются ли признаки систематической перепродажи и какие доказательства представил таможенный орган», — рассказала адвокат.

Автовладельцам, получившим такое требование, следует внимательно изучить его основания, отметила она. Если автомобиль действительно ввозился для личного пользования, а решение о его продаже было принято позднее, такое требование при наличии соответствующих доказательств может быть оспорено, заключила Борзенко.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России начали обсуждать планы введения нового утильсбора, касающегося железнодорожного машиностроения. Он рассказал, что они связаны с обращением отечественных производителей, попросивших ввести защитные меры в превентивном порядке.