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16:07, 11 июля 2026Интернет и СМИ

Журналистам The New York Times прислали повестки после статьи о новом самолете Трампа

Журналистам американской NYT прислали повестки из-за публикации статьи о самолете Трампа
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Журналистам американской газеты The New York Times (NYT) прислали повестки после публикации статьи о новом самолете президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NYT.

Согласно опубликованной информации, 10 июля администрация Трампа направила повестки нескольким журналистам, после того как они сообщили о проблемах с безопасностью в самолете Air Force One. Уточняется, что сотрудники газеты должны дать показания перед федеральным большим жюри присяжных.

«Эти повестки стали беспрецедентным усилением попыток президента Трампа по запугиванию независимых новостных организаций», — говорится в публикации.

Авторы также отметили, что к некоторым журналистам федеральные агенты заявились прямо в дом, и осудили такое решение администрации США. «Появление федеральных сотрудников правоохранительных органов на пороге домов журналистов должно потрясти совесть любого американца, который верит в Конституцию и свободу прессы, которую она защищает», — заявил главный юрист редакции Дэвид Маккроу.

Ранее журналисты NYT разместили материал, в котором сообщили, что новый самолет Трампа Air Force One обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.

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