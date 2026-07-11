Журналистам The New York Times прислали повестки после статьи о новом самолете Трампа

Журналистам американской NYT прислали повестки из-за публикации статьи о самолете Трампа

Журналистам американской газеты The New York Times (NYT) прислали повестки после публикации статьи о новом самолете президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NYT.

Согласно опубликованной информации, 10 июля администрация Трампа направила повестки нескольким журналистам, после того как они сообщили о проблемах с безопасностью в самолете Air Force One. Уточняется, что сотрудники газеты должны дать показания перед федеральным большим жюри присяжных.

«Эти повестки стали беспрецедентным усилением попыток президента Трампа по запугиванию независимых новостных организаций», — говорится в публикации.

Авторы также отметили, что к некоторым журналистам федеральные агенты заявились прямо в дом, и осудили такое решение администрации США. «Появление федеральных сотрудников правоохранительных органов на пороге домов журналистов должно потрясти совесть любого американца, который верит в Конституцию и свободу прессы, которую она защищает», — заявил главный юрист редакции Дэвид Маккроу.

Ранее журналисты NYT разместили материал, в котором сообщили, что новый самолет Трампа Air Force One обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.