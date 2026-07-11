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16:05, 11 июля 2026Спорт

Игравший на ЧМ-2026 футболист сборной ЮАР умер в возрасте 25 лет

Игравший на ЧМ-2026 футболист сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Buell / Getty Images

Полузащитник «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР по футболу Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Soccer Laduma.

Причины смерти игрока не уточняются. «Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира», — заявил представитель семьи игрока Брендин Джонсон.

На нынешнем чемпионате мира футболист провел три игры в составе сборной ЮАР. Полузащитник не отметился результативными действиями, а его команда вылетела в 1/16 финала.

Адамс стал футболистом «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году. В дебютном сезоне он вместе с клубом выиграл чемпионат ЮАР.

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