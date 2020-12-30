Путин озвучил планы по «сшиванию» России

Президент России Владимир Путин озвучил планы по «сшиванию» территории страны и поручил развивать всю цепочку отечественной авиации. Вопрос о производстве новых самолетов глава государства обсудил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Информацию об этом публикует ТАСС.

Путин отметил, что необходимо создавать всю цепочку авиационной техники, которая будет обслуживать российских граждан. Например, по словам лидера страны, небольшой девятиместный самолет «Байкал» должен пойти в серийное производство уже в 2024 году и заменить Ан-2.

«Следующий по линейке — L-410, это уже 19 мест, и L-610 — это 44 места, в 2024 году должен полететь», — добавил президент и выразил надежду на то, что в Екатеринбурге будет налажено производство.

Кроме того, глава государства напомнил и про Ил-114-300, который уже поднялся в воздух с отечественным двигателем ПД-14, а также заговорил о «Суперджете» и призвал сделать все, чтобы в 2021 году в серийное производство пошел МС-21 с двигателем ПД-14.

«Мы говорили о необходимости "сшивать" страну, и здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь», — подытожил Путин.

Ранее в декабре Путин призвал «инфраструктурно сшивать» территорию России. Такое заявление глава государства сделал во время заседания Госсовета и Совета по нацпроектам. Лидер страны пояснил, что начиная с 1990-х годов жителям Дальнего Востока трудно добираться до европейской части государства и обратно.