Россиян призвали не ждать открытия границ Евросоюза

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире радиостанции НСН призвал россиян не ждать открытия границ Евросоюза в скором времени.

По словам эксперта, россиянам не стоит надеяться, что весной границы Евросоюза откроются, а делать прогнозы о летнем туристическом сезоне пока рано. При этом вероятность открытия границ летом все же есть. «Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс», — предположил Игнатьев.

При этом он подчеркнул, что такие страны, как Италия, Франция и Испания, не выражают готовности принимать туристов из России несмотря на большие надежды россиян.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что границы России с другими странами, пересечение которых ограничено на фоне распространения коронавируса, будут поэтапно открываться с учетом эпидемиологической ситуации. В то же время Матвиенко подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в России объективно улучшается и граждане могут бронировать туры на грядущее лето внутри страны.