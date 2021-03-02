В России назвали главное условие открытия границ с другими странами

Границы России с другими странами, пересечение которых ограничено на фоне распространения коронавируса, будут поэтапно открываться с учетом эпидемиологической ситуации. Главное условие в интервью РИА Новости назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что, как только она позволит, границы будут постепенно открываться», — заявила спикер. При этом, по ее словам, на сегодняшний день нет никаких точных сроков полноценного снятия ограничений.

В то же время Матвиенко подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в России объективно улучшается и граждане могут бронировать туры на грядущее лето внутри страны. «Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — пояснила она.

15 февраля исследователи из Центра компетенций НТИ СПбПУ заявили, что число больных COVID-19 в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к началу мая — в 11. Если таких же значений удастся достичь по России в целом, то, по их мнению, это позволит рассматривать вопрос об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, в которых уровень заболеваемости будет таким же.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами частично восстановили с 1 августа.