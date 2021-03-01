Российские врачи пожаловались на нужду долечивать «жертв» заграничной медицины

Российские врачи рассказали о том, почему может быть опасно уезжать лечиться за границу. Они поделились историями «жертв» зарубежной медицины в интервью изданию E1.RU.

Как жалуются врачи, в их практике нередко были случаи, когда после возвращения из зарубежной клиники, россиянам нужно было долечиваться на родине. Также очень часто они наблюдали у пациентов возникновение серьезных осложнений, даже после простых операций.

Врач-уролог Андрей Путинцев напомнил, что реабилитация после лечения может занять несколько недель, что важно учитывать, если операция будет проходить не в России.

Травматолог-ортопед Алексей Баженов также часто наблюдал пациентов с осложнениями после лечения в иностранных клиниках. По словам врача, распространенное мнение о высоком уровне заграничной медицины является заблуждением.

«Для россиян обычно операции в Англии, например, проводят врачи, которые не работают в конкретной клинике, а просто арендуют кабинет, и это медики не самого высокого класса. Потом, если будут претензии к их работе, сложно что-то доказать», — объясняет Баженов.

Россиянам также напомнили о необходимости медицинской страховки при поездках за рубеж. Так, юрист Марина Агапочкина подчеркнула, что для любого путешествия, будь то медицинский туризм или отдых, важно предусмотреть все риски. «Страховка будет гораздо дешевле, чем оплата всех медицинских услуг по факту», — заявила Агапочкина.

Раннее в январе сообщалось о российской туристке, которая вместе с дочерью отдыхала на острове Занзибар и заразилась африканским трипаносомозом — так называемой сонной болезнью, которую переносят мухи цеце.