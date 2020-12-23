Авиапассажир умолчал о симптомах коронавируса и заразил спасавшего его врача

Авиапассажир умолчал о симптомах коронавируса перед посадкой в самолет United Airlines и заразил врача, которому пришлось реанимировать его в полете. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 69-летний Исайяс Эрнандес (Isaias Hernandez) из Лос-Анджелеса резко почувствовал себя плохо на борту и перестал дышать. Тогда трое попутчиков, владеющих навыками оказания первой помощи, попытались спасти ему жизнь, однако позже в этот же день мужчина скончался в госпитале.

Как рассказала жена умершего Эрнандеса, мужчина действительно был инфицирован, однако супруги не хотела признаваться в этом, поскольку просто пытались добраться до дома.

Один из медиков, Тони Альдапа (Tony Aldapa), признался, что после случившегося у него появились острые симптомы COVID-19. «По сути, я чувствую себя так, будто меня сбил поезд. У меня сильный кашель, и все мое тело очень болит», — поделился он и добавил, что при этом с ним до сих пор не связались из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Кроме того, как стало известно журналистам, авиакомпания United Airlines заявила, что не несет ответственности за оповещение пассажиров о том, что на борту находился зараженный коронавирусом гражданин. Представитель перевозчика отметил, что все данные о путешественниках уже переданы в CDC, сотрудники которого сами должны определять дальнейшие действия.

В декабре пассажиры рейса United Airlines сняли на видео реанимацию одного из попутчиков с коронавирусом, который потерял сознание во время полета и впоследствии умер. Медики проводили реанимационные действия — по очереди пытались сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Позже в United Airlines подтвердили, что у умершего пассажира действительно был выявлен коронавирус.