Пассажирка самолета рассказала об умершем на ее глазах попутчике с коронавирусом

Пассажирка самолета, которая стала свидетельницей смерти сидевшего рядом с ней попутчика с коронавирусом, рассказала о случившемся. Своими эмоциями девушка поделилась в Twitter.

Так, пользовательница с ником @jobreauxx сообщила своим подписчикам, что на ее глазах в самолете умер мужчина, который летел в сопровождении супруги. «Мужчина, который летел позади меня, умер. От коронавируса. Прямо в полете. У меня слишком много вопросов», — написала она в посте.

Кроме того, туристка добавила, что жена скончавшегося подтвердила, что у ее мужа был положительный тест на коронавирус. При этом автор публикации не стала уточнять, какая авиакомпания совершала перелет, но отметила, что пилот не принял решение об экстренной посадке и продолжил следовать в пункт назначения.

Пользователи сети пришли в ужас от этой информации. «Какого черта люди продолжают летать с положительным тестом на коронавирус?», «Мне противно это читать. То есть ты продолжала сидеть рядом с умершим от коронавируса пассажиром?», «Очень интересно знать, как больной человек мог попасть на рейс», «Это кошмар. Из-за таких людей я даже перестала путешествовать», — писали они в комментариях.