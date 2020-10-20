Стало известно о первой умершей от коронавируса во время полета пассажирке

Пассажирка с коронавирусом умерла в самолете, направлявшемся из Аризоны в Техас. Об этом сообщает Daily Mail.

Чрезвычайная ситуация на борту самолета произошла в конце июля. 30-летней женщине стало плохо, когда лайнер еще находился на полосе в ожидании взлета. У пассажирки резко начались проблемы с дыханием, и она скончалась.

После этого, отмечает таблоид, тело туристки направили на экспертизу, и некоторое время спустя стало известно о COVID-19 у погибшей. Знала ли она о своем диагнозе, отправляясь в путешествие, неизвестно.

«Этот случай напоминает о том, что у коронавируса нет возрастных ограничений», — сказала судья округа Даллас Клэй Дженкин (Clay Jenkin) журналистам, комментируя первый в мире случай смерти авиапассажирки во время рейса с подтвержденным диагнозом.

Ранее в сети появилось видео инцидента в самолете из Ирландии в Шотландию: пассажирка начала специально кашлять на попутчиков с криками «вы все равно умрете». Такую реакцию у женщины вызвала просьба бортпроводников надеть средства защиты во время полета.